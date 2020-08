Luisão presente no relvado

Luisão, antigo capitão do Benfica, esteve no relvado do Estádio da Luz. O brasileiro exerce hoje o cargo de diretor técnico e, por isso, será um elemento próximo do plantel no dia a dia, mas também em dias de jogo. Ontem, antes do encontro, conversou algum tempo com Pietra e, no final, esteve vários minutos ao lado de Rúben Dias a rever alguns lances. JJ entende que a sua experiência é fundamental.