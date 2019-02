Luisão: «Que espectacular ver o Benfica jogar agora»

Melhor golo da temporada do Benfica ficou a centímetros de distância Melhor golo da temporada do Benfica ficou a centímetros de distância

Luisão ficou impressionado com o 'rolo compressor' do Benfica no encontro com o Nacional, que terminou com uma vitória por 10-0 . Mais concretamente com o lance aos 32', em que vários toques de calcanhar quase terminaram naquele que seria, certamente, o melhor golo da temporada encarnada."O que é isso? Que espectacular ver o Benfica jogar agora!", disse no Instagram o antigo capitão, que pendurou as chuteiras em setembro passado.