Luisão: «Queria dar umas porradas no Saviola e no Jonas mas quando chegava eles já estavam à frente»

Grande aquisição. Salvio foi para o Benfica em 2010/11, emprestado. Regressaria em 2012/13, em definitivo. "Fui criticado mas, afinal, o Salvio não foi uma aquisição. Foi uma grande aquisição!", refere Vieira.

Revolução. Luisão destaca o primeiro título de Jorge Jesus, em 2009/10. "Revolucionou o futebol do Benfica, tínhamos consistência e grandes dinâmicas. Lembro-me de quando estávamos a ganhar por oito ao V. Setúbal, sofremos um golo e o míster ‘cobrou’."

Cacetadas. Luisão realça dois avançados de quem foi companheiro e que considera os melhores com quem jogou. "Às vezes, queria dar umas porradas no Saviola e no Jonas, nem que fosse um toque no tornozelo, mas quando chegava, eles já estavam mais à frente."

Bilhete. O antigo central mostrou o bilhete que recebeu de Vieira, na caminhada do tetra, e que Record revelou na altura. "Quando já não acreditavam em nós e os adeptos estavam contra a equipa", explicou Luisão.

Félix. Jonas elegeu João Félix como o melhor jogador com quem jogou. "Pela idade, pela qualidade, inteligência e pelo que pode vir a ser", argumentou o antigo avançado.