Luisão recordou golo ao Sporting

Luisão recordou um "dia inesquecível" a 14 de maio de 2005, em que apontou o golo da vitória ao Sporting (1-0), que conduziu à conquista da Liga. "Depois de perder com o Penafiel, não havia opção a não ser ganhar. Falaste no ambiente e eu arrepiei-me", disse, em conversa com Ricardo Rocha no Instagram.