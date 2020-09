Luisão: «Sei do potencial da equipa»

Luisão destacou o potencial da atual equipa do Benfica e salientou a "ambição" que existe no clube para atacar todas as provas em que a equipa participa. No Museu Cosme Damião, durante a exposição temporária 'Luisão dias de luta, dias de glória', o agora diretor técnico das águias recordou o seu passado como jogador e o que espera do futuro.





"Foram dois anos de apreendizagem e responsabilidade. Vi a transformação do clube desde que cheguei. Sei do potencial da equipa. Nova gestão no clube? Não é uma coisa que cabe a mim, cabe a mim tirar o máximo daquilo que o jogador consegue em campo. Cuidar dos valores do Benfica e fazer a ligação ao balneário e treinador, para o Benfica no final vencer os jogos", referiu o ex-capitão das águias aos jornalistas.Questionado sobre se o Benfica tem condições para atacar todas as frentes, nomeadamente a Europa, Luisão lembrou as duas derrotas em finais da Liga Europa: "Essa é a minha maior frustração, não ter conquistado um título europeu. Há um novo treinador, novo processo, novas rotinas e as coisas estão a ser consolidadas, para no primeiro jogo passarmos. É um Benfica com ambição de conquistar as coisas."