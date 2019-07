Luisão: «Só o Benfica consegue vir aos EUA e sentir que joga em casa»

O Benfica inaugurou esta madrugada a nova imagem da casa do clube em San Jose, na Califórnia com a presença de mais de 250 adeptos. Na cerimónia, marcaram presença o vice-presidente dos encarnados Domingos Almeida Lima, o presidente da Casa do Benfica de San José, José Mendes, Luisão e a cônsul de Portugal na Califórnia, Maria João Lopes-Cardoso.





O antigo capitão das águias foi o mais acarinhado pelos adeptos e deixou um apelo. "É um enorme orgulho e prazer fazer parte deste dia tão importante. É fruto do trabalho e paixão que todos vocês nutrem pelo Benfica. Ao longo da minha carreira senti o carinho de todos os sócios dentro e fora de campo. Nesta nova função sinto que a aliança cresce a cada dia. Acreditem sempre na mística do Benfica. Não é fácil apanharem o avião para assistirem a um jogo no Estádio da Luz. Por isso é tão importante o Benfica vir aos Estados Unidos da América. Só o Benfica consegue vir aos Estados Unidos e sentir que joga em casa. Isso é tudo graças a todos vós", afirmou Luisão.