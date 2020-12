Luisão: «Têm obrigação de deixar o Benfica melhor do que quando entraram»

Luisão explicou como é feita a preparação dos jogos do Benfica, nomeadamente o aspeto mental, onde o agora diretor técnico encarnado assume papel mais interventivo.





"A preparação para a partida é feita nos treinos, com a parte técnica e tática que fazemos muito bem através do trabalho do míster. Depois também temos esse momento de conversa, essa influência da minha função, em que falo com os jogadores mas mais perto do encontro há um determinado momento em que temos de dar espaço para o jogador se concentrar e fazer o seu próprio trabalho mental. Construímos esses alicerces antes porque depois sabemos que vamos ser bem representados por eles", contou o antigo capitão das águias à revista da FPF.Luisão abordou também a Supertaça, contra o FC Porto, agendada para a próxima quarta-feira, e a forma como aborda os vários jogadores do plantel no sentido da mensagem que passa: "Confesso que já estou a sentir a adrenalina do jogo. Temos jogos ainda pela frente mas já estou a viver a adrenalina da Supertaça dentro de mim porque se trata de uma final e é disso que gostamos. A minha função aqui é clara: trabalho com toda a equipa técnica e com o plantel, não faço nenhum tipo de trabalho específico com os capitães. Vou procurar falar com todos. Tenho a responsabilidade de passar a mensagem do que é o Benfica, a importância que é quando este clube chega a uma final porque acima de tudo eles têm a obrigação de deixar a camisola do Benfica num patamar superior ao que encontraram e uma das maneiras de fazer isso é ganhando os jogos e os títulos. Eles evoluem na carreira mas cumprem essa obrigação de deixar o Benfica melhor do que quando entraram no clube."