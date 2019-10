Luisão: «Terminei a carreira no momento certo»

Luisão elogiou os atuais centrais do Benfica, considerando que, dada a qualidade existente no atual plantel encarnado, tomou a melhor opção também para o clube quando decidiu acabar a carreira em setembro do ano passado "Como tenho visto os centrais? Estou super contente, encerrei a carreira no momento certo (risos). Eles apareceram com tanta qualidade. Tanto o Jardel, que já estava cá, como o Rúben e o Ferro. Apareceram com tanta qualidade e experiência que o dever ficou cumprido", confessou o agora diretor de relações internacionais à Eleven Sports, antes do encontro das águias com o Zenit, para a Liga dos Campeões.Dada a sua experiência, Luisão deixou um conselho ao plantel: "olhando para o ambiente, diria para desfrutarem no seu melhor."O ex-capitão recordou partidas anteriores no antigo estádio do Zenit. "Nesse passei frio em campo mas aqui está uma noite agradável. Este estádio é espetacular", referiu, contando como se sentia antes das grandes partidas: "um misto de sensações. Falo por mim, ficava muito pensativo e responsável. Mas depois do aquecimento o foco é desfrutar."