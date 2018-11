Luisão: «Treinador que deixa o jogador à-vontade»

Luisão reiterou que "Rui Vitória ficou marcado por ser o último treinador" da sua carreira, mas que não houve qualquer mal-entendido entre ambos. Em entrevista à revista ‘Cristina’, o antigo capitão do Benfica deixou até elogios ao atual técnico das águias."Ensinou-me a questão da gestão. Deixa o jogador mais à-vontade porque entende que um jogador, quando chega ao Benfica, quando sobe da formação para a equipa principal, já tem de estar mais preparado para tomar decisões dentro do campo. É uma pessoa que me ensinou também o lado de ser frontal, de ser amigo, de dizer aquilo que pensa sem ter receio", vincou o ex-futebolista, que gostava de ficar ligado ao desporto "mas não de ser treinador". Jorge Jesus também foi elogiado: "É um treinador que entende o jogo como poucos entendem. Acho que, taticamente, é um treinador excecional."Nas 16 épocas que vestiu de encarnado, Luisão teve alguns momentos tensos com adeptos mas, penduradas as chuteiras, foi tempo do antigo camisola 4 agradecer. "Costumo dizer que o adepto do Benfica é o melhor. Muitas vezes, ele não tem noção do quanto ajuda um jogador de futebol. Todo aquele ambiente de um jogo... Quando se é campeão no Benfica é diferente", vincou o ex-central internacional brasileiro.