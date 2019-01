Luisão vai passar a adjunto

Uma mudança imediata na equipa técnica do Benfica deverá passar pela entrada de Luisão a adjunto. O antigo capitão irá, tudo indica, assumir estas funções com o técnico interino, Bruno Lage, e a ideia é que continue quando for apresentado o futuro treinador.

O plano do presidente encarnado é cristalizar o brasileiro no cargo, independentemente de quem se sentar no banco, uma situação que se tem verificado nos últimos anos com Pietra, que trabalhou diretamente com Jorge Jesus e Rui Vitória.

Ciente da importância que o ex-jogador tem num balneário que liderou durante vários anos, Luís Filipe Vieira quer manter esta voz de comando junto do grupo de trabalho pois sabe que será um trunfo importante junto do próximo treinador. Luisão foi passar um curto período de férias ao Brasil, na companhia da família, mas nas próximas horas já poderá estar no Seixal a iniciar as novas funções, junto de Bruno Lage.