Luisão é o novo diretor técnico: «Não podemos abrir mão do jogador à Benfica»

Luisão explicou as suas novas funções junto da equipa técnica de Jorge Jesus.





"Eu encaro este novo desafio com o frio na barriga. Aprendi muito durante estes dois anos como embaixador do clube. Vou continuar como embaixador, mas agora mais perto do Benfica Campus. Vou viver o dia a dia do plantel, os objetivo do mister, vou ser diretor técnico e performance. Unir todos os departamentos. Ajudar com a minha experiência", explicou, à BTV.O brasileiro pede união aos benfiquistas."Vai ser um trabalho novo. Jesus é um dos melhores do mundo. Por tudo o que trabalhei com ele, acho que essa identidade pode ser retomada. Construir o que é o jogador à Benfica. Não podemos abrir mão disso. Sentimos muito a ultima época, mas hoje começa a nova temporada. O Benfica construído pelos benfiquistas. O clube não pode estar dividido. Sei que dói quando não se ganha mas têm de acreditar no mister", apelou.