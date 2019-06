Luka Jovic: «Quando aterrei em Lisboa passei três dias a chorar»

Luka Jovic recordou a passagem pelo Benfica, sublinhando que foram complicados os primeiros tempos ao serviço do clube ao qual chegou em janeiro de 2016. "Na altura, queria ter ficado no Estrela Vermelha até ao final da temporada. Estávamos com 20 pontos de vantagem e queria ganhar mais um campeonato, mas precisavam de dinheiro e venderam-me. Quando aterrei em Lisboa, passei três dias a chorar", confidenciou, em entrevista à revista alemã ‘11 Freunde’.

O avançado, que se transferiu do Eintracht para o Real Madrid, assinalou ainda que nem tudo lhe correu bem fora de campo, nomeadamente quando se cortou num pé "numa piscina". "Isso não foi apreciado dentro do clube", contou, frisando a importância de Niko Kovac na carreira: "Ajudou-me a encontrar o caminho certo."