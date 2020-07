Lula compara Benfica ao PT do Brasil: «Não tem culpa de ser grande»

Lula da Silva, antigo presidente do Brasil entre 2002 e 2010, comparou esta quinta-feira, em declarações à TSF, o Partido dos Trabalhadores (PT), que fundou em 1980, ao Benfica, ao comentar uma eventual união da oposição a Jair Bolsonaro, atual líder do governo brasileiro.





"Sem o PT não se pode ter esse debate, o PT não tem culpa de ser grande, assim como o Flamengo não tem culpa de ser grande, como o Benfica não tem culpa de ser grande", disse Lula, admitindo ainda ter tido sempre "boa relação com o Mário Soares, com o António Guterres, com o Durão Barroso, que é do lado mais conservador, e com o José Sócrates".