Luquinhas: «Benfica tem uma equipa superior ao Lech Poznan, sem qualquer dúvida»

Luquinhas chegou, viu e venceu. O extremo brasileiro chegou ao futebol polaco em 2019 e logo na primeira época foi campeão daquele país, pelo Legia Varsóvia, sendo um dos esteios da equipa. O antigo jogador do Benfica B lutou diante do agora adversário das águias na Liga Europa pelo título e aproveitou para traçar uma análise.





"O Lech Poznan é uma equipa muito bem organizada. Tem muitos bons jogadores mas para mim a peça fundamental fala português: o Pedro Tiba. Não é à toa que na época passada lutaram pelo título polaco até ao fim. É uma equipa grande na Polónia. Pelo que já vi, este ano vão dar trabalho", vincou o jogador, de 24 anos, em declarações aLuquinhas anteviu ainda um Benfica suficientemente capacitado para ir bem além da fase de grupos da Liga Europa."Além do Benfica frente ao Lech, torço pelo Flamengo, no Brasil, e eu acompanhava o Jorge Jesus. O Benfica tem uma equipa superior ao Lech Poznan, sem qualquer dúvida. São muitos os bons jogadores, no Brasil já acompanhava o Everton e o Pedrinho que agora têm a primeira oportunidade na Europa. O Benfica investiu tanto e quando isso acontece, é porque querem chegar muito longe nas provas europeias. Na cabeça do míster Jorge Jesus só está a palavra vitória, seja onde for. Acho que o Benfica é favorito a chegar à final da Liga Europa e até mesmo ganhá-la. Com a qualidade que têm no plantel e com a qualidade do treinador…", reiterou o extremo que vestiu de águia ao peito em 2016/17, por empréstimo do Vilafranquense.