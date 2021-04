Lusitano de Vildemoinhos ofereceu camisola a Rui Costa

O Benfica joga esta noite em Tondela e treinou no estádio do Lusitano de Vildemoinhos. Uma comitiva do clube viseense visitou a unidade hoteleira onde as águias estão instaladas e foi recebida por Luisão e Rui Costa, tendo entregue ao vice-presidente do Benfica uma camisola com o seu nome e o número 10, usado pelo antigo médio ao longo da carreira.





RUI COSTA VAI VESTIR DE PRETO E BRANCO O Lusitano Futebol Clube acaba de garantir que Rui Costa irá passar a vestir de... Publicado por Lusitano Futebol Clube em Sexta-feira, 30 de abril de 2021

"O Lusitano Futebol Clube acaba de garantir que Rui Costa irá passar a vestir de preto e branco. Hélder Rodrigues não te preocupes porque já temos uma autorização especial da Federação para usarem os dois o mesmo número", brincou, nas redes sociais, o Lusitano de Vildemoinhos, com uma fotografia na qual surgem Rui Costa e o presidente do clube viseense, Rui Miguel Ferreira.