Luz despediu-se com aplausos

O Estádio da Luz despediu-se da equipa do Benfica com uma grande salva de palmas no final do jogo. Após os 90 minutos, os jogadores das águias concentraram-se no relvado para cumprimentar o adversário e depois saíram em direção ao túnel de acesso aos balneários, ouvindo pelo caminho uma grande ovação por parte dos benfiquistas presentes no estádio. A reação dos adeptos no final do encontro foi muito semelhante à manifestada na altura do primeiro golo do RB Leipzig. Aí, os presentes também apoiaram os jogadores, mostrando estar ao lado da equipa nos bons e nos maus momentos.