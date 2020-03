Luz dividida entre assobios e aplausos

A parte final do encontro foi vivido de forma frenética nas bancadas do Estádio da Luz, mas após o apito final instalou-se a desilusão e os adeptos não perdoaram a equipa. "Uma vergonha, vocês são uma vergonha, uma vergonha", cantou-se em uníssono, no topo sul, ao mesmo tempo que outros adeptos puxaram dos lenços brancos. Todavia, ontem parece não ter existido um consenso no universo benfiquista, pois enquanto muitos assobiavam, uma grande parte dos benfiquistas decidiu aplaudir a equipa, quando esta se dirigia para o balneário, com grande parte dos jogadores de cabeça baixa.

Mas o ambiente vivido no final do encontro foi o culminar de uma parte final de frenética, que começou quando o Benfica chegou ao empate, por intermédio de Pizzi, no início dos oito minutos de desconto concedidos pelo árbitro Fábio Veríssimo. A partir desse momento, o grupo não se pode queixar de falta de apoio dos benfiquistas, que procuraram embalar a equipa, na expectativa que ainda fosse possível chegar ao triunfo. A cada ataque, o público empolgava-se e levantava-se da cadeira e a cada jogada perdida não escondia a desilusão e a ansiedade de ver o relógio a passar, sendo que muitos foram abandonando os seus lugares. A verdade é que o tempo passou, o placar não sofreu alterações e a tristeza invadiu os adeptos.