Luz dividida une-se no final do Benfica-Lyon

O ambiente no Estádio da Luz apenas foi consensual nos instantes finais da partida, quando Pizzi fez o golo que selou o triunfo das águias. Até aí, houve aplausos e assobios, com as bancadas bastante divididas, perante aquilo a que estavam a assistir.

Foi notório que a quebra de rendimento da equipa, no segundo tempo, deixou muitos adeptos insatisfeitos e a maioria não deixou de manifestar o desagrado pelo que estava a ver em campo. Só depois do golo de Pizzi regressaram os aplausos em uníssono e André Almeida virou-se mesmo para o público a contestar os assobios que até aí se fizeram ouvir.