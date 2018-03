Continuar a ler

É preciso, claro, esperar ainda que os comandados de Sérgio Conceição deixem fugir mais pontos até lá (ou depois), exigindo em simultâneo um pleno de vitórias da águia até final da competição.



Os tempos são conturbados em volta do clube, mas nem por isso os adeptos encarnados deixarão de responder à chamada na receção ao Aves desta 26.ª jornada do campeonato – os responsáveis benfiquistas esperam hoje ter na Luz uma moldura humana com cerca de 55 mil adeptos.Numa altura em que os tetracampeões não dependem exclusivamente de si para revalidar o título – o líder FC Porto tem cinco pontos de vantagem –, o foco dos benfiquistas está em, pelo menos, manter distâncias para o dragão, na esperança de poder recuperar desde logo três pontos no confronto direto com os azuis e brancos marcado para a 30.ª ronda da Liga.

Autor: Filipe Pedras