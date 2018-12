Luz volta a vibrar com triunfo quase dois anos depois

Os benfiquistas tiveram de esperar quase dois anos para voltarem a vibrar com um triunfo do clube da Luz, em casa, em jogos da Liga dos Campeões. A última vitória tinha acontecido a 14 de fevereiro de 2017, perante o Borussia Dortmund (1-0). Depois desse jogo, seguiram-se quatro derrotas (CSKA Moscovo, Manchester United, Basileia e Bayern Munique) e um empate (Ajax). Se tivermos em conta a última vitória caseira na fase de grupos, teríamos de andar ainda mais para trás no tempo. Tinha acontecido a 1 de novembro de 2016, diante do Dínamo Kiev (1-0). Certo é que, com Rui Vitória, este foi apenas o 10.º triunfo dos encarnados nos 30 jogos disputados com o técnico no banco.