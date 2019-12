Lyon prepara oferta para levar Gedson Fernandes

A RMC Sport adianta esta segunda-feira que o Lyon estará a preparar uma proposta para convencer o Benfica a libertar Gedson Fernandes no mercado de inverno. De acordo com o portal gaulês, a ideia do Lyon passa por garantir o médio benfiquista de 20 anos a título de empréstimo até final da temporada, tentando incluir no negócio uma cláusula de opção a exercer no término da cedência.

Segundo a RMC Sport, o valor da cláusula poderá mesmo ser o grande problema deste negócio, já que o Benfica não estará disposto a incluir no acordo uma verba inferior aos 40 milhões de euros.