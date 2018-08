O Lyon mantém firme o seu cerco a Rúben Dias mas, ao que Record apurou, está igualmente determinado em não subir a oferta já colocada em cima da mesa das águias pelo central: são 30 milhões de euros, menos 15 do que a atual cláusula de rescisão do jogador. O próprio técnico do clube francês, Bruno Génésio, confirmou, depois do embate com as águias, que o internacional português é um alvo "prioritário", mas assumiu que "há questões financeiras" a ter em conta. Ora, o Lyon não se mostrou até agora disposto a subir a parada, até porque já considera este um montante elevado a pagar por um defesa – e, historicamente, a sua mais cara contratação foi Lisandro López, que em 2009 motivou o pagamento de 24 milhões ao FC Porto. Na Luz, Luís Filipe Vieira não considera libertar o jovem por este montante, mas um possível não apuramento para a fase de grupos da Champions poderá levar a uma alteração de postura.