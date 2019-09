Lystsov: «Aos 24 anos fui considerado velho de mais para o Benfica B»

Vitali Lystsov, transferido neste defeso para o Krylya Sovetov, recordou com alguma mágoa "o período mais difícil" que passou em Portugal. "Aos 24 anos, fui considerado velho de mais para o Benfica B. Fui enviado para o Tondela, que joga na 1ª Liga portuguesa. Quando reabriu a janela de transferências, o Benfica não me quis de volta e não me deixou ir para outros clubes. Foi o período mais difícil em Portugal", lembrou, à imprensa russa.

Segundo Lystsov, as águias pediam 10 milhões de euros pela transferência. "Baixaram depois para valores entre 4 e 6 milhões de euros. Mas, mesmo assim, é difícil até para os principais clubes da Rússia", justifica, lamentando também a falta de chances pela equipa principal. "No Benfica, eles dão oportunidades na primeira equipa. Se um jovem mostra qualidade num estádio cheio, fica. No Benfica B, poucas pessoas vão aos jogos, é muito difícil mostrarmo-nos. É mais fácil fazê-lo na equipa principal. Mas eles simplesmente não me deram essa chance", afirmou o central.

Contratado em 2014/15 à U. Leiria, Lystsov disputou um total de 70 jogos entre equipa B e sub-23 dos encarnados. Pelo meio, em 2016/17, foi emprestado ao Tondela, onde atuou em sete partidas e apontou um golo.