Mãe de Salvio confirma acordo com o Boca Juniors: «Vou tê-lo novamente por perto»

A mãe de Eduardo Salvio confirmou que o filho, jogador do Benfica, chegou a acordo com o Boca Juniors para regressar à Argentina.Em declarações ao diário 'Olé', a mãe de 'El Toto' não escondeu a felicidade: "Todos tentámos convencê-lo a voltar, mas sem dúvida quem mais torceu por isso foi o meu marido e a mulher do meu filho", revelou."É como voltar ao início. Estou tão feliz como no dia em que o meu filho me disse que ia jogar na primeira divisão. Não aguento tanta alegria! Vê-lo na televisão e falar por telefone não é a mesma coisa, agora vou tê-lo novamente por perto, a ele e aos meus netos. Vamos comprar camisolas e vamos vê-lo sempre ao estádio", acrescentou a mãe do jogador.Salvio, de 28 anos, deixou a Argentina para rumar à Europa em 2010/11, representando Atlético Madrid e Benfica. Atualmente está de férias no país-natal.