Mãe insiste e diz que Salvio "sonha com o Boca Juniors"

Tota Salvio, mãe de Eduardo Salvio, voltou a insistir na vontade do filho em jogar no Boca Juniors . "Se ele chega amanhã ao Boca, não sabem a festa que seria. É um sonho meu, da nossa família e dele também. Eu sou adepta do Boca, ia sempre com ele para a tribuna mais alta", afirmou a progenitora, em declarações ao portal argentino Tyc Sports.





Esta não é a primeira vez que a progenitora do camisola 18 expressa o apreço da família pelo clube xeneize, mas a verdade é que o extremo diz não querer, para já, deixar os encarnados. A última vez que Salvio deu conta da sua vontade foi no final do jogo com o Anderlecht, que serviu para a equipa se apresentar aos adeptos."Todas as pessoas sabem o que quero. Estou focado aqui", referiu o argentino. Antes, ainda antes do início da pré-época, o jogador já tinha manifestado a mesma ideia, mas a vontade acérrima do Boca na sua contratação levou-o a aceitar os valores propostos pelo clube: na prática, Salvio iria auferir os cerca de 2 milhões que neste momento recebe na Luz. A primeira ronda negocial com o Benfica não correu de feição, com Luís Filipe Vieira a negar o empréstimo, mas o Boca vai tentar de novo a aquisição. Na próxima semana o líder do clube Daniel Angelici estará em Lisboa para dialogar com Vieira.