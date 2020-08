Mahmoud Saber, o 'novo Salah' que diz ter recebido uma proposta do Benfica

Conhecido como o novo 'Mo Salah', Mahmoud Saber, extremo egípcio de apenas 18 anos que atualmente se encontra sem clube, após não ter assinado um contrato profissional com o Al-Ahly, disse este domingo ter recebido propostas de vários grandes clubes, entre eles, o Benfica.





"O facto de eu não ter assinado um contrato profissional com o Al-Ahly, faz com que eu ainda seja um jogador amador pelo que posso assinar por qualquer clube sem qualquer custos. Já recebi propostas do Rangers da Escócia, Valencia de Espanha e do Benfica de Portugal, bem como de um grande clube na Tunísia. Farei a minha escolha em breve. Tenho agentes europeus a tratar do meu futuro e espero poder assinar um contrato pelo meu novo clube em breve", confessou o jovem jogador, em declarações ao 'The Sun'.No último ano, Mahmoud Saber foi associado ao interesse do Stoke City, emblema que milita no Championship, após o extremo egípcio ter apontado 8 golos e 30 (!) assistências que foram determinantes para a conquista do título de campeão de juniores do Ah-Ahly.