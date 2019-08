Maior ligação com África

Uma comitiva do Benfica liderada pelo presidente Luís Filipe Vieira aterra a 7 de setembro em Cabo Verde com o intuito de "reforçar a histórica ligação afetiva ao mundo lusófono" e onde as águias se "sentem naturalmente em casa". Os vice-presidentes Alcino António e Domingos Almeida Lima estarão presentes em Cabo Verde tal como o antigo capitão Luisão.