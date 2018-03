Paulo Gonçalves é arguido no processo E-Toupeira e Record quis saber a opinião dos leitores sobre qual deveria ser a postura do assessor jurídico da SAD benfiquista perante este cenário, em que também está proibido de contactar com os restantes quatro arguidos. A maior fatia dos inquiridos (39 por cento) considera que o advogado deveria apresentar a demissão imediata do seu cargo, enquanto 33 por cento é da opinião que o responsável teria de suspender funções até ver toda a situação resolvida (ver grafismo abaixo). Certo é que são poucos aqueles que estão de acordo com a atual postura de Gonçalves, que continua a trabalhar normalmente.

Confrontado com estes resultados, José Manuel Capristano considera que "as pessoas tendem sempre a apontar para o que é mais negativo". "Se a juíza considera que ele pode estar em liberdade, que pode frequentar o Estádio da Luz e continuar a trabalhar normalmente, não vejo porque não deva fazê-lo. Aliás, é uma questão da sua consciência. Se ele considera que nada fez de errado, será natural que sinta que deve continuar a trabalhar como até aqui", frisa o antigo dirigente benfiquista.