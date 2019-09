Mais de 50 mil esperados hoje na Luz

O Estádio da Luz terá hoje nova enchente para acolher o Gil Vicente. São esperados mais de 50 mil adeptos na receção ao clube de Barcelos, mas o número poderá aumentar no decorrer do dia. Seja como for, a equipa do Benfica contará com um forte apoio vindo das bancadas, à semelhança do que tem acontecido desde o início do campeonato. Com o P. Ferreira, na 1ª jornada do campeonato, estiveram mais de 60 mil pessoas, tal como aconteceu diante do FC Porto. Agora, após um interregno de 15 dias para os compromissos das seleções, os encarnados voltam a contar com uma boa afluência de público na Luz, onde a equipa vai tentar voltar às vitórias.

De resto, o reduto dos encarnados foi considerado pelo portal Footy como um dos melhores do Mundo para assistir a eventos desportivos. Com 53 pontos, a Luz foi classificada no sexto posto.