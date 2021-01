Mais dois casos de Covid-19 no Benfica

Depois de anunciar a lista de 21 jogadores que vão viajar aos Açores para a deslocação ao Santa Clara, o Benfica disponibilizou, através do seu sítio oficial, o boletim clínico da equipa com duas novidades entre os jogadores que já constavam afastados por testarem positivos à Covid-19. Franco Cervi e Gabriel - este último regressou ontem aos trabalhos com a equipa - não poderão dar o seu contributo à equipa por estarem infetados pelo novo coronavírus. São já 6 o número de infetados no Benfica.





André Almeida: rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito;Pedrinho: fadiga muscular;Jardel: infetado com COVID-19;Gonçalo Ramos: infetado com COVID-19;João Ferreira: infetado com COVID-19;Seferovic: infetado com COVID-19;Gabriel: infetado com COVID-19;Cervi: infetado com COVID-19.