Mais dois jogadores do Benfica infetados com Covid-19

Otamendi e Nuno Tavares são os dois novos infetados com Covid-19 no plantel do Benfica. Os dois não vão assim poder disputar o jogo com o Sp. Braga, da meia-final da Taça da Liga marcado para esta quarta-feira.





Terça-feira o clube encarnado denunciou um surto no plantel que 17 infetados entre jogadores, staff e equipa técnica. Entre eles estavam Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen, Waldschmidt e Grimaldo. A estes cinco juntam-se agora Otamendi e Nuno Tavares.Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, também está infetado com Covid-19 e da equipa técnica só Jorge Jesus não está infetado.