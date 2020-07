Mais tarjas no Estádio da Luz: «Treinador foi para a rua mas a m... continua»

Horas depois do empate do Benfica em Famalicão (1-1), que deixou as águias a 8 pontos do FC Porto - os dragões estão a um empate do título -, a contestação subiu novamente de tom com mais tarjas a aparecerem no Estádio da Luz. Assinadas pelos Diabos Vermelhos, visavam a equipa encarnada e a estrutura.





"Se não correm pelo Benfica, que sejam corridos do Benfica" ou "o treinador foi para a rua mas a m... continua" foram as mensagens deixadas pela claque, em protesto com os maus resultados e rumo do clube.