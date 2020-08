Mais um reforço para o Benfica: Waldschmidt já aterrou em Lisboa

Mais um reforço para o Benfica que chega a Lisboa. No mesmo dia em que chegou Everton e Jan Vertonghen foi 'apanhado' já a fazer exames médios, ao início da noite foi a vez de Luca Waldschmidt aterra na capital portuguesa. O (ainda) avançado do Friburgo chegou a Lisboa perto das 20 horas sem prestar quaisquer declarações, devendo nas próximas horas resolver as necessárias formalidades antes de ser apresentado como reforço.





Lembre-se que o negócio pelo avançado internacional alemão de 24 anos, que envolverá o pagamento de 15 milhões de euros, foi desbloqueado no início da semana, depois de uma viagem de Rui Costa e Tiago Pinto à Alemanha. Na equipa encarnada, Waldschmidt terá à sua espera um vínculo válido por cinco temporadas.