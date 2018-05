Numa janela de mercado em que as águias procuram acelerar mudanças na baliza – Bruno Varela é para vender, Svilar para emprestar e Paulo Lopes termina contrato –, Vlachodimos já está contratado e também Makaridze está há muito controlado pelo emblema da Luz.Ao queapurou, desde o último verão que o guarda-redes georgiano, de 28 anos, está amarrado pelos encarnados. Já depois de ter sido noticiado o interesse das águias no jogador, o Sp. Braga tentou a contratação, mas o atleta terá feito exigências financeiras que impossibilitaram o acordo, conforme chegaram a avançar na altura os arsenalistas. Ora, nesse momento, já Makaridze não quis comprometer-se com os minhotos uma vez que sabia ter a porta da Luz escancarada. Acabou por se manter no Moreirense, de onde saiu em janeiro último para o Rio Ave, tendo assinado contrato apenas até final de junho deste ano. Ou seja, o ‘keeper’ deverá chegar aos encarnados na condição de jogador livre, posicionando-se como alternativa a Vlachodimos. Já o estorilista Renan Ribeiro é outro nome que vem sendo trabalhado pela SAD liderada por Luís Filipe Vieira, podendo este dossiê conhecer igualmente novidades nos próximos dias.