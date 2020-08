Mal sabia que ia trabalhar com Jesus: Quando Cebolinha fez dupla com Gabigol

A entrevista é de 2019 e nela é fácil perceber a boa dinâmica existente entre Gabigol e Cebolinha. Na altura o avançado do Flamengo estava deliciado com Jesus e falou do português nesta reportagem. A seu lado, Cebolinha, treinado por Renato Gaúcho, mal sonhava que em breve iria também estar às ordens de Jorge Jesus.