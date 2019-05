Málaga sonha com contratação de Svilar

Ainda na luta pela subida à Liga espanhola, o Málaga já se encontra a planear a próxima temporada e, segundo o portal 'El Gol Digital', um dos seus alvos é o guarda-redes belga Mile Svilar. De acordo com aquela publicação, os andaluzes já tinham tentado a sua contratação no último verão e este ano irão voltar à carga, contando do seu lado com a aparente abertura do Benfica em negociar.





Segundo aquela publicação, Svilar é visto como um nome com bastante potencial para o futuro, podendo chegar ao clube espanhol a título definitivo, com o clube da Luz a reservar para si uma cláusula de opção de recompra. Ainda assim, e de acordo com o mesmo relato, fundamental para a concretização deste negócio é a obtenção da subida de divisão, algo que convenceria o jogador e também as águias, que desta forma poderiam manter a evolução do guardião debaixo de olho num dos principais campeonatos da Europa.Svilar, lembre-se, disputou apenas uma partida esta temporada na Liga NOS, registo que lhe permitiu também sagrar-se campeão nacional pelo Benfica.