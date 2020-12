Mamadou Ba: «Oh meu rico Benfica, que junta o Ventura ao Jesus»

As palavras de Jorge Jesus sobre o racismo, proferidas na conferência de imprensa desta manhã, na qual concluiu que "agora tudo é racismo" estão a originar inúmeras reações nas redes sociais. Mamadou Ba, ativista e dirigente do SOS Racismo, foi mais uma das vozes a criticar o técnico benfiquista.





Já nem uma formiga se pode pisar. Um pontapé no cão é maus tratos contra animais. Insulta-se um negro é logo racismo. Mas, já nem se pode agredir um negro apenas por ser é negro? Agora é tudo racismo? Oh meu rico Benfica, q junta o Ventura ao Jesus! pic.twitter.com/lhsDo1ve3f — Mamadou Ba (@mbbarkere) December 9, 2020

"Já nem uma formiga se pode pisar. Um pontapé no cão é maus tratos contra animais. Insulta-se um negro é logo racismo. Mas, já nem se pode agredir um negro apenas por ser é negro? Agora é tudo racismo?", escreveu Mamadou Ba no Twitter, fazendo uma associação ao treinador amadorense e ao líder do Chega, conhecido, também, por algumas afirmações racistas, como quando sugeriu que Joacine Katar Moreira, deputada negra, voltasse para a Guiné: "Oh meu rico Benfica, que junta o Ventura ao Jesus!".