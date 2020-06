Manchester City continua atento a Rúben Dias

Insatisfeito com a produção de John Stones, Pep Guardiola estará interessado em reforçar a sua zona defensiva para a próxima temporada e segundo o jornal 'Evening Standard' o principal alvo do técnico do Manchester City é Rúben Dias. Sem adiantar grandes detalhes do interesse, o diário inglês revela apenas que o defesa do Benfica, de 23 anos, tem sido observado nos últimos encontros.





Lembre-se que Rúben Dias tem contrato com o Benfica até 2024, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Uma verba que, refira-se, os citizens estavam dispostos a pagar antes da situação de pandemia de Covid-19, conforme Luís Filipe Vieira deu a entender numa recente entrevista à BTV