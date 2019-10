Manchester City entra na corrida por Rúben Dias

A viver uma temporada de altos e baixos, com duas inesperadas derrotas nas oito primeiras partidas da Premier League que o deixaram a 8 pontos do Liverpool, o Manchester City estará a ponderar reforçar a sua zona defensiva no mercado de inverno e, segundo o 'Daily Mirror', um dos principais alvos é Rúben Dias. De acordo com a publicação inglesa, que cita fontes ouvidas em Portugal, o interesse dos citizens é real e poderá levar mesmo a uma oferta concreta nos próximos tempos.Blindado por uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros e com contrato até 2024, o defesa central português é visto por Pep Guardiola como um bom reforço para ajudar a colmatar os recentes problemas defensivos, agravados pelas lesões de Aymeric Laporte e John Stones, que obrigaram o espanhol a adaptar Fernandinho numa dupla com Nicolas Otamendi nas últimas semanas. Uma solução de recurso que, a ver pelos resultados recentes, não deu certo...Lembre-se que Rúben Dias há muito tempo que é também seguido pelo Manchester United, podendo esta entrada em cena dos citizens motivar uma eventual luta entre os dois clubes da cidade.