Manchester City mantém Rúben Dias debaixo de olho

Mesmo que Pep Guardiola assuma que não pretende efetuar qualquer contratação no mercado de inverno, a imprensa inglesa assegura que o Manchester City tem vários nomes em carteira para reforçar a equipa já no mercado de inverno, nomeadamente no sector defensivo, numa lista na qual surge o benfiquista Rúben Dias.





De acordo com o 'Telegraph', para lá de Rúben Dias estão também identificados Nathan Ake (Bournemouth), Pau Torres (Villarreal) e Kalidou Koulibaly (Nápoles).