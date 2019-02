Manchester United atento a Félix

O Manchester United foi um dos vários clubes presentes no estádio e tudo leva a crer que o alvo tenha sido João Félix.O emissário do clube inglês não quis perder a oportunidade de tirar apontamentos sobre o jovem, que se tem destacado nos últimos tempos e que está na mira dos principais clubes europeus, entre os quais os red devils.Destaque ainda para a presença do FC Porto, que aproveitou para perceber o comportamento do Benfica em campo, tendo em conta a proximidade do jogo entre as duas equipas, no primeiro fim de semana de março. Estiveram ainda presentes outros emblemas estrangeiros, nomeadamente Sp. Gijon, de Espanha, os italianos do Atalanta e os belgas do Genk.