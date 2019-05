Manchester United descarta Koulibaly e vira-se para Rúben Dias já com valores em mente

O Manchester United desistiu da contratação de Kalidou Koulibaly e vai avançar para Rúben Dias, segundo escreve este domingo o britânico 'Mirror'. Em causa está o valor pedido pelo Nápoles pelo defesa senegalês e o facto de o central do Benfica ser mais acessível.Segundo aquele jornal, os napolitanos rejeitaram a oferta dos red devils de 96 milhões de euros na semana passada, já depois de terem igualmente recusado mais de 100 milhões oferecidos pelo Real Madrid. Agora, o clube italiano parece ter fixado o preço de Koulibaly nuns astronómicos 170 milhões de euros, valor que afasta definitivamente o United.Os ingleses viram-se agora para Rúben Dias, uma vez que, para além de ser mais novo do que Koulibaly - tem 22 anos face aos 27 do senegalês - , acredita-se que possa sair por um valor a rondar os 68 milhões de euros, menos de metade da quantia desejada pelo Nápoles.Rúben Dias foi formado no Benfica e chegou à equipa principal na temporada passada, acabando por realizar 30 jogos. Esta temporada somou 55, todos como titular. Tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.