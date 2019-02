Manchester United e Paris SG em duelo por João Félix

João Félix está no centro de um renhido duelo entre o Manchester United e Paris Saint-Germain, noticia o ‘Daily Star’ com grande destaque, na edição deste domingo.

Os clubes inglês e francês não são apenas adversários na Liga dos Campeões (defrontaram-se na passada terça-feira, na primeira mão dos oitavos-de-final da prova). O avançado do Benfica está a motivar um ombro a ombro entre os dois endinheirados emblemas.

Manchester United e PSG são dois dos tubarões que têm seguido a joia encarnada com muita atenção, como Record já adiantou, juntamente com Real Madrid, Manchester City e Barcelona. No entanto, o jornal inglês sublinha hoje que os red devils e o clube de Paris estão na frente da corrida.

O Benfica já blindou o talentoso jogador, de 19 anos, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões. As boas exibições de Félix, que ganhou protagonismo com Bruno Lage, têm reforçado o interesse dos colossos e o Benfica está alertado para a chegada de uma oferta milionária até final da temporada. No entanto, Luís Filipe Vieira já fez saber que só admite perder o futebolista pelo valor da cláusula.