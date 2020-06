Maniche aponta 'erros infantis' no Benfica: «Já não estamos na equipa B»

Maniche falou em "erros individuais infantis" na equipa do Benfica. Analisando a derrota caseira (3-4) das águias com o Santa Clara, o antigo jogador encarnado deu ainda muito mérito à formação insular.





"Além de individuais, são erros infantis. Já não estamos na equipa B. São erros de falta de concentração, desnorte total na equipa do Benfica. Foi um jogo muito fraco do Benfica, não digo que foi humilhante o resultado porque isso é tirar mérito ao Santa Clara, que fez um jogo fantástico. Não se remeteu à defesa, como todas as equipas que vão à Luz jogar. O Santa Clara foi sempre mais adulto e inteligente que o Benfica", referiu o ex-internacional português no Canal 11.Maniche considera que existe um certo "descontrolo emocional dos jogadores e treinador": "A conferência de Bruno Lage é o retrato disso mesmo. Vejo um Benfica previsível, igual a si mesmo, que não muda mais e tem sido igual a si próprio."