Weigl deixa nova mensagem nas redes sociais

O médio Julian Weigl recorreu este domingo ao Instagram para deixar uma mensagem de otimismo na sequência do ataque ao autocarro do Benfica na passada quinta-feira após o empate na receção ao Tondela.





O alemão de 24 anos partilhou uma fotografia durante uma sessão de trabalho no Seixal com a legenda "mantém-te positivo" e um 'emoji' de uma águia, dando a entender que o episódio já está ultrapassado e que o jogador está agora focado em ajudar a equipa.Recorde-se que Weigl ficou em estado de choque após o incidente e, a par do sérvio Zivkovic, teve de receber tratamento hospitalar.