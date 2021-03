Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Benfica fica com opção de compra do Manu»: pai do jovem prodígio de 14 anos conta toda a história Pérola brasileira despede-se de Portugal mas pode voltar no futuro; José Ferreira falou a Record e explicou a situação do filho