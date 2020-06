Manuel Brito: «A direção já devia ter demitido Bruno Lage»

Manuel Brito não tem dúvidas que Bruno Lage já devia ter sido despedido. O filho do antigo presidente Jorge de Brito considera que a saída do técnico no final da época "pode ser tarde" uma vez que pode não dar tempo a quem vem de preparar a seguinte.



"Não escondo que a situação do Benfica é inexplicável. O adversário está a dar constantemente oportunidades ao Benfica para ser campeão e não as aproveita. O treinador já devia ter-se demitido ontem, a seguir à conferência de imprensa", considerou, em declarações a Record.





"Faltam seis jogos, ainda podemos ser campeões, mas temos de ser realistas e não colocar a cabeça debaixo da areia. É preciso o FC Porto perder um jogo e empatar outro para entrarmos na corrida. O treinador sair no final da época pode ser tarde, não dará tempo a quem vem de preparar a seguinte. A direção já devia ter demitido Bruno Lage", concluiu o filho do antigo líder dos encarnados.