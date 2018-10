Manuel Damásio e as palavras de Vieira: «Quem diz isto está de consciência tranquila»

Manuel Damásio, antigo presidente do Benfica, referiu esta quarta-feira que mas palavras de Luís Filipe Vieira, que assegurou demitir-se caso haja corrupção no Benfica, revelam que o dirigente das águias está sereno."Fiquei descansado, se já não estava, com esta afirmação. Uma pessoa que diz isto está de consciência tranquila", referiu Damásio à Rádio Renascença.O antigo dirigente sublinhou ainda que Vieira "fez bem" em anunciar a recandidatura e sente que o presidente não quer abandonar o projeto das águias: "Fez bem. O projeto ainda tem mais de dois anos para poder ser finalizado. Ele está com receio de que deixe um Benfica fantástico, a não dever nada, e chega lá uma pessoa qualquer que dê cabo de tudo. Daí ele querer criar instrumentos para que quem vá não possa ter um passivo como se passou, ou antecipar receitas, montes de coisas para defender o Benfica das pessoas que o puseram às vezes em situações que muito o prejudicaram".Manuel Damásio considerou que Luís Filipe Vieira "não tem oposição nem pode ter" por todo o trabalho feito no Benfica e que "se houver alguém na oposição que tenha outras ideias e que vá lá para falar, isso até se agradece".O antigo presidente dos encarnados concorda com a garantia dada por Vieira quando ao futuro de Rui Vitória e não se mostrou preocupado acerca de um eventual regresso de Jorge Jesus à Luz: "Que moral temos nós para… Um homem que está há alguns anos no Benfica, que nos deu campeonatos, e agora perdeu injustamente contra o Belenenses, que só faltou entrar pela baliza dentro… Quanto a Jorge Jesus ou qualquer outro treinador que já tenha passado pelo Benfica, o futuro só a Deus pertence. Em futebol tudo é possível, mas [Vitória] não tem de sentir-se pressionado pelo caso Jorge Jesus. Faz parte do passado do Benfica como fazem outros grandes treinadores. Nada nos diz que amanhã não venha um dos treinadores que esteve já no Benfica antes de Jorge Jesus. Mas para mim foi claríssimo: Rui Vitória é o treinador do Benfica e vai acabar o contrato que tem".