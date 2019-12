Manuel José: «Bruno Lage vem defender o Gabriel? Tem é de o punir! É alguma prima-dona?»

Manuel José mostrou-se muito crítico para com Bruno Lage no programa 'Grande Área', da RTP3. O treinador não gostou da atuação do técnico do Benfica nos últimos jogos, sobretudo no que diz respeito a Zivkovic (com o sp. Covilhã) e a Gabriel (frente ao Marítimo).



"O treinador do Benfica tem tido ultimamente discursos ambíguos e incompreensíveis, quando diz que todos os jogadores contam. O que ele fez ao Samaris, e principalmente ao Zivkovic, não se faz a ninguém. Começa o primeiro jogo desde abril, joga uma hora, a equipa está em dificuldades e tira-o? Matou-lhe a moral", considerou, criticando, depois a atitude do técnico para com Gabriel. "E depois vem defender o Gabriel? O Gabriel não tem defesa, aquilo não se faz. Tem mais é que o punir! Deram-lhe um pequeno toque, é alguma prima-dona? A seguir vai tirar satisfações, já tinha um cartão amarelo e deixa a equipa em mais dificuldades."