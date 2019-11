Manuel José sobre o Benfica na Europa: «Não é só não ganhar. É que eles não jogam!» 

Manuel José criticou as opções de Bruno Lage para o, que o Benfica perdeu em França, na Liga dos Campeões. O treinador, em declarações proferidas no programa 'Grande Área', da RTP3, disse não entender por que razão o técnico deixou elementos como Pizzi, Seferovic e André Almeida no banco, criticando também a aposta em tantos "miúdos" num jogo desta importância."O Benfica jogou contra o Lyon na primeira parte como o Desportivo das Aves e companhia vão jogar ao Estádio da Luz. Foi completamente dominado. Na segunda parte não foi tão ruim porque o Lyon entrou em gestão de esforço. Pôr aquele miúdo a lateral direito e deixar o André Almeida no banco, não me pareceu bem. Continua a saga de mudanças que ninguém percebe. Para mim são equívocos. Não consigo perceber. Mete tantos jogadores da formação para quê? Querem ganhar a Liga dos Campeões com jogadores da formação? Devemos estar a brincar", afirmou Manuel José. "O Luís Filipe Vieira às vezes tem estes sonhos que depois são pesadelos".Depois questionou a estratégia. "Ou estão a lançar jogadores para se promoverem e depois os transferirem? É para fazer dinheiro ou é para ganhar a Liga dos Campeões? É para fazer dinheiro ou para ter uma representação digna de um clube que esteve em 7 finais da Liga dos Campeões e ganhou duas? Não ganham um jogo a ninguém. Não é só não ganhar. É que eles não jogam!"Manuel José abordou, ainda, as exibições dos encarnados esta época. "O Benfica fez duas boas partes, uma frente ao Portimonense e uma contra o Rio Ave. E não venham dizer que se critica o treinador, também elogiámos o treinador e a equipa 'n' vezes. Não estamos aqui para afundar ninguém nem andar com ninguém em ombros!"